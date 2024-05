Terni, tesoreria Comune: ‘taglio’ su durata ed importo per il nuovo tentativo

di S.F.

I precedenti tentativi sono andati a vuoto con il risultato di ben cinque gare di fila deserte dal 2021 (più un’altra precedente). Con Unicredit ormai in proroga tecnica da anni. E ora il Comune di Terni cambia le carte in tavola per provare ad affidare il servizio di tesoreria: pronta la nuova convenzione con ‘taglio’ consistente della durata rispetto a quanto previsto finora. Pronto il confronto in III commissione consiliare ed in consiglio.

Difficile affidamento

Lo schema di convenzione deliberato il 29 novembre del 2021 non ha prodotto granché, anzi. Ora si cambia: via l’originaria durata quinquennale dell’appalto, si passa ad una durata biennale. L’importo stimato passa dunque da poco più di 2 milioni di euro a 408.900 euro, con opzione di rinnovo biennale (occorrerà il consenso di ambedue le parti), quinto d’obbligo e proroga. Sarà più attrattivo? Lo vedremo a breve. Il servizio «ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge». Se ne sono occupati il responsabile unico del procedimento Sandro Mariani e la dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci.

La riscossione

Per quel che concerne la riscossione, nella nuova convenzione viene specificato che sarà «senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti, richieste o comunque ad impegnare la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso; non rientra fra i compiti del tesoriere la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate». C’è il divieto di subappalto.