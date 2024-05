Amelia pronta per la seconda Biennale Umbria Letteraria

È in programma ad Amelia, dal 23 al 26 maggio, la seconda edizione della Biennale Umbria Letteraria con il partenariato del Comune e dell’assessorato alla cultura e al turismo. «L’evento – spiegano gli organizzatori – ripercorre la formula che l’associazione artistico-culturale Fōrma Aps, diretta da Cinzia Proietti, ha già sperimentato con incoraggiante successo nel maggio 2022. La rassegna, volta a promuovere in primo luogo la letteratura e la poesia, ma al contempo estesa a teatro, danza, musica, arti varie e visite ai siti museali e storici della città, è simbolicamente denominata ‘senza tema’ cioè ‘senza timore’. E’ appunto senza timore ma con l’emergente intendimento di divulgare e condividere cultura e arte che l’iniziativa si propone di offrire un articolato programma di eventi e mostre d’arte, curate dall’associazione L’Arte di Esporre, in varie sedi del centro storico di Amelia».

Tanti appuntamenti

«Particolarmente significativo – prosegue la nota – il numero e il livello dei partecipanti, fra cui, per la prima volta, Umbria Libri con il progetto ‘Scrittore Residente’». Ci saranno poi «importanti case editrici nazionali, attori, pittori, musicisti, poeti, artisti e artigiani. Nella giornata conclusiva avrà inoltre luogo il premio internazionale Fōrma Cultura, riservato ai finalisti della seconda edizione della Biennale che saranno insigniti con manufatti realizzati dai ragazzi del laboratorio di artigianato solidale ConCreta di Porchiano del Monte, offerti dal Rotary Club Amelia–Narni». Sarà inoltre promossa «un’iniziativa di solidarietà sociale, ‘Lo scrigno dei libri’, per donare libri ai ragazzi delle comunità educative e case famiglia, degli istituti penali e dei centri di giustizia minorile. Sarà una tre giorni proposta generosamente e ‘senza timore’ in varie forme artistiche, per riscoprire il piacere della lettura, dell’arte e della cultura nel suo variegato ed affascinante insieme».