Treni, novità tra Terni e Foligno nei primi giorni di maggio

Rimodulazioni, cancellazioni e autobus. Dal 4 all’8 maggio ci sono diverse novità sul tratto ferroviario tra Orte e Foligno: lo annuncia Trenitalia nell’ambito dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico. «Determineranno un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio per i passeggeri». Di seguito le indicazioni.

TRENI AV

I due Frecciargento della tratta Roma-Falconara Marittima-Rimini-Ravenna saranno soppressi in direzione Ravenna dal 3 maggio al 7 giugno e in direzione Roma dal 4 maggio all’8 giugno.

TRENI IC

· I treni Intercity della tratta Milano-Terni saranno soppressi nella tratta Foligno-Terni. Previsti collegamenti sostitutivi con bus

· I treni Intercity della tratta Roma-Ancona saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate di Terni e Spoleto. Previsti collegamenti sostitutivi con bus

I treni Intercity della tratta Roma-Perugia saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate nella tratta Terni-Perugia Ponte San Giovanni. Previsti collegamenti sostitutivi con bus Il treno Intercity Notte Roma-San Candido del 7 giugno è istradato via Orte-Firenze-Bologna con orari rimodulati e perdita della fermata di Terni; ferma ad Orvieto.

TRENI REGIONALI

Dal 4 maggio, fino alle ore 5 dell’8 giugno, i treni del Regionale di Trenitalia delle tratte indicate subiranno le seguenti modifiche:

Ancona–Roma, Perugia–Roma rispettivamente nella tratta Ancona–Foligno, Perugia–Foligno e Terni–Roma potranno subire modifiche di orario.

Sulla tratta Foligno–Terni sono previste corse con bus con orari e fermate rimodulati al fine di assorbire i maggiori tempi di percorrenza correlati al traffico stradale.

La tratta Terni–Roma, oltre ad alcune rimodulazioni di orario, subirà alcune cancellazioni di servizi e, infine, sarà istituito il nuovo Regionale 34773 Terni 8:24 – Roma Tiburtina 10.05.

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.