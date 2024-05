Terni, l’Ugci parla di guerra e Costituzione. Il premio ‘Tommaso Moro’ a Monteduro

Due eventi in uno. L’Unione giuristi cattolici italiani della sezione di Terni, nell’ambito del progetto ‘Cittadinanza e Costituzione’ per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ha organizzato un seminario giuridico in programma venerdì 3 maggio all’auditorium dell’istituto Casagrande-Cesi. Ne ‘La guerra nell’articolo 11 della Costituzione italiana’ saranno trattati, unitamente all’articolo 11 della Costituzione, la Carta delle Nazioni Unite e l’articolo 5 del Trattato Nato. Seguirà una ‘Testimonianza dai fronti di guerra’ che si concluderà con il premio internazionale ‘Tommaso Moro’ che quest’anno è stato assegnato ad Alessandro Monteduro, direttore generale della fondazione Acs-Italia.

Il premio al dottor Alessandro Monteduro

Queste le motivazioni del premio: «Al dottor Alessandro Monteduro per la straordinaria attività svolta con zelo ed impegno esemplare in difesa dei valori cristiani universali e costituzionali italiani della pace e della libertà religiosa, ed in particolare per il sostegno concreto ai cristiani perseguitati nel mondo. Dirigente infaticabile della fondazione Aiuto alla chiesa che soffre Italia, comunicatore insuperabile, ha dimostrato e dimostra nella vita quotidiana, nella sua attività lavorativa volta a far conoscere la situazione drammatica degli ultimi, dei più perseguitati, a sostenerli e a difenderli, come in quella personale e familiare, come la piena e concreta realizzazione dei principi evangelici sia possibile ed efficace».

«Tema grave»

L’Unione giuristi cattolici di Terni ed il Movimento cristiano lavoratori dell’Umbria, con il patrocinio della prefettura di Terni, come precisa l’avvocato Diego Piergrossi presidente Ugci Terni, «hanno fortemente voluto affrontare un tema così grave e attuale nelle scuole superiori per ancora una volta fornire agli studenti della provincia ternana gli strumenti giuridici necessari per orientarsi nella massa di informazioni diffuse dai media molte delle quali manipolate o mal trasmesse per mancata conoscenza dei complessi trattati di cui si parla». Tra i relatori, per la parte giuridica, il professor Luca Castelli (docente di diritto pubblico dell’università degli Studi di Perugia e global fellow Jean Monnet center New York university), l’avvocato Diego Piergrossi (consigliere qualificato Croce Rossa per il diritto internazionale umanitario, già legal advisor dell’Esercito Italiano), l’avvocato Ermanno Ventura (coordinatore commissione pastorale diocesana Terni-Narni-Amelia giustizia e pace, presidente Mcl Umbria); per la testimonianza dai fronti di guerra, il dottor Alessandro Monteduro (direttore generale della fondazione Acs Italia).