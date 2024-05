Tir si intraversa fra Fabro e Orvieto. A1 ‘interrotta’ per tre ore

Notte ‘di passione’, quella fra mercoledì e giovedì, lungo l’autostrada A1 fra i caselli di Fabro e Orvieto, in provincia di Terni. Un autoarticolato che trasportava collettame si è infatti intraversato – l’incidente è accaduto poco prima delle ore 1 lungo la carreggiata sud/direzione Roma – causando il blocco della circolazione fino alle ore 4 circa. Per la rimozione – come riferisce la polizia Stradale di Orvieto, intervenuta sul posto – si è reso necessario l’intervento di una gru di una ditta di Fabro specializzata in soccorsi stradali. «Nell’impatto – spiega la Stradale orvietana – il mezzo pesante ha danneggiato e parzialmente divelto le barriere di delimitazione delle carreggiate, facendo sì che queste invadessero anche la corsia di sorpasso dell’altra carreggiata». Le pattuglie della polizia Stradale «hanno operato sia in carreggiata nord che in quella sud per le ripercussioni dell’impatto», avviando anche i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il personale di Autostrade per l’Italia «ha gestito le necessarie operazioni di ripristino della corretta viabilità, operando anche con l’impiego di mezzi particolari in ausilio ai vigili del fuoco di Orvieto».

Condividi questo articolo su