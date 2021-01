Ospedale di Terni, un paziente ringrazia il professor Parisi

«Con questa mia lettera vorrei riconoscere la professionalità e la dedizione a quella che nel 2020 è stata una missione e non solo una professione». Chi scrive è Arduina Bartoloni che tramite umbriaOn vuole ringraziare «tutto lo staff del reparto chirurgia digestiva unità del fegato diretto dal professor Amilcare Parisi all’interno dell’ospedale Santa Maria di Terni. É grazie a loro se sono qui oggi a scrivere queste poche righe».

La riconoscenza

«Durante la mia degenza – scrive – ho visto la grande difficoltà in cui lavorano dottori, infermieri e tutte le altre maestranze. Fianco a fianco senza mai perdere il sorriso o far mancare una buona parola. Nel buio di cui si sente tanto parlare a riguardo delle condizioni in cui versa la sanità in Italia, sicuramente il reparto del professor Parisi brilla squarciando quelle tenebre. Non può di certo mancare la mia riconoscenza al professore: l’altissimo livello del suo sapere richiama l’attenzione da tutto il mondo della chirurgia digestiva e si riflette automaticamente sul suo reparto. Tutte queste qualità, la sua forza, la sapienza, sempre vestite dall’umiltà che caratterizza i grandi che grande fanno questo nostro Paese, l’Italia. Grazie».