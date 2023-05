Otricoli ‘capitale’ del fitness per un giorno con Street Workout

Domenia 21 maggio, dalle ore 16 alle 18 ad Otricoli (Terni), si terrà ‘Street Workout’, il format di fitness outdoor più famoso e primo in Italia per numero di partecipanti, location raggiunte e partner coinvolti. Le piazze e le vie del paese ospiteranno l’evento che consiste in una camminata dinamica itinerante che si svolge attraverso un percorso cittadino, alternata a brevi stazioni dedicate a varie discipline fitness. Tutto si svolge in ‘silent’, ossia con l’utilizzo di speciali cuffie wireless per ascoltare la musica e la voce dei trainers che si alternano durante l’evento. Ad Otricoli ci sarà il ‘Top trainer street workout Italia’, Antonio Vallone, insieme ad una squadra di trainers qualificati come Cristina Antonaci da Civita Castellana, Barbara Galeazzi, Leonardo Moretti e Barbara Brunetti di Terni, che si alterneranno nelle tappe di zumba, funzionale, aeroboxe e total body.

