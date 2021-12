PalaTerni, sottopasso Aroldi: c’è mutuo ventennale per il 1° lotto da 600 mila euro

di S.F.

Spesa complessiva da quasi 2 milioni di euro, 600 mila dei quali per il 1° lotto funzionale per le opere di urbanizzazione. Non è bassa la cifra prevista per la realizzazione del sottopasso in via Aroldi, utile per il collegamento con ciclopedonale dell’area con il nuovo palasport e lo stadio ‘Liberati’: in tal senso da palazzo Pierfelici è stato dato il via libera per avviare la procedura utile alla formalizzazione del contratto con Cassa Depositi e Prestiti.

Il mutuo

L’aspetto tecnico della vicenda è in mano alla dirigente alle attività finanziarie del Comune di Terni, Grazia Marcucci. In sostanza l’ente per pagare i 600 mila euro contrarrà un mutuo ventennale da quarante rate semestrali complessive, mentre la decorrenza dell’ammortamento scatterà dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello del perfezionamento. L’obiettivo dell’operazione è avere risorse disponibili per lo sviluppo dell’opera, fondamentale in vista del palaTerni. Certo, c’è chi fa notare come si sia in ritardo – in linea teorica si dovrebbe andare di pari passo per avere tutto pronto più o meno nello stesso periodo – rispetto alla realizzazione del palazzetto dello sport. Da ricordare che il sottopasso, vale a dire il 2° lotto funzionale del progetto, costa da solo quasi 1,4 milioni.

