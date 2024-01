Parte il 2024 della Filarmonica Umbra con un concerto d’eccezione al ‘Secci’

Dopo il successo della prima parte autunnale, la stagione concertistica della Filarmonica Umbra inaugura il 2024 domenica 14 gennaio, alle ore 17.30 al teatro ‘Sergio Secci’, con la violinista Clarissa Bevilacqua nel celebre ‘Concerto di Mendelssohn’, insieme all’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese diretta da Ernesto Colombo. Clarissa Bevilacqua è una giovanissima violinista, già affermata, capace di catturare l’attenzione del pubblico ad ogni concerto grazie alla sua musicalità profondamente stimolante e all’abilità tecnica veramente sorprendente. Il direttore musicale Ernesto Colombo ha una carriera che annovera prestigiose collaborazioni come l’Orchestra Antonio Vivaldi, di cui condivide anche la direzione artistica dal 2019. L’Orchestra Sinfonica Abruzzese è un pilastro nel panorama sinfonico italiano ed è stata diretta, sin dal 1975, da moltissimi direttori di fama mondiale. Il programma della serata prevede lo spumeggiante Hommage a Mozart del francese Ibert, il Concerto in mi minore per violino e orchestra op. 64 di Mendelssohn e, a concludere, la Suite per orchestra op. 49 di Saint-Saëns. La stagione continuerà il 28 gennaio (ore 17.30) con musiche di Beethoven, Mahler, Rubini, Schumann, che saranno eseguite dall’ensemble formato da Yulia Berinskaya (violino), Anna Serova (viola), Giuliano De Angelis (violoncello), Roberto Prosseda (pianoforte). La manifestazione è realizzata con il patrocinio e il sostegno di contributo di MIC Ministero della Cultura, Fondazione Cassa Risparmio Terni e Narni, Regione Umbria, Comune di Terni e Camera di Commercio dell’Umbria.

Condividi questo articolo su