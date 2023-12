Pazza Ternana: ribalta una partita che sembrava persa e strappa tre punti pesantissimi a Lecco

di Gianni Giardinieri

Complicato, ma bellissimo, raccontare una partita come quella che oggi la Ternana ha vinto in casa del Lecco. Sotto di due gol, dopo un primo tempo di enorme sofferenza e totalmente dominati dai padroni di casa, i ragazzi di mister Breda lasciano negli spogliatoi le ombre di se stessi e giocano una ripresa di grande ardore. Raimondo suona la carica con un primo gol fantastico e poi raddoppia scatenando il finale delle Fere, che la chiudono con Luperini. Tre punti di importanza capitale, in uno scontro salvezza all’ultimo sangue. Rossoverdi che raggiungono quota 17 e si portano per la prima volta in stagione fuori dalla zona retrocessione. Per Breda 11 punti in cinque partite e ruolino di marcia da play off.

Primo tempo

A 55 anni di distanza dal primo e unico confronto in serie B (stagione 68/69, una vittoria e un pareggio per le Fere) Lecco e Ternana tornano a sfidarsi in un match che, per l’importanza della posta in palio, si configura come uno snodo centrale per il prosieguo del campionato. Breda, alle prese con squalifiche e infortuni (assenti Diakitè e Capuano), sceglie per il pacchetto difensivo Mantovani, Sorensen ed il confermatissimo Lucchesi. In mezzo, a far coppia con Labojko, il mister trevigiano dà fiducia a Pyyhtia al posto di De Boer. Casasola e Corrado ad arare il campo sulle fasce. Falletti trequartista e il duo ‘baby’ Di Stefano- Raimondo ormai scelte imprescindibili. La prima occasione del match è per il Lecco, al 7′, con Ionita che raccoglie un traversone di Di Stefano e tira da pochi metri dalla porta. Mantovani respinge. La Ternana al 10′ confeziona una buona occasione con Di Stefano, che raccoglie un cross rasoterra di Raimondo e calcia di poco alto “attaccando” il primo palo della porta di Saracco. Al 14′ capitan Lepore fa partire un destro potente dai venti metri che Iannarilli sventa con una difficile parata. Gol Lecco al 20′ ,con una ripartenza veloce sulla quale Sorensen sbaglia i tempi di uscita dal pacchetto difensivo e apre una voragine sulla quale prima Crociata e poi Di Stefano confezionano una palla che Ionita insacca alle spalle di Iannarilli. Al 29′ occasione Ternana: Casasola si invola sulla fascia e mette dentro per Pyyhtia, che a sua volta fornisce un cioccolatino per Di Stefano che però nella foga colpisce sporco e non crea problemi a Saracco. Un minuto dopo Buso si “beve” Mantovani e con un sinistro velenoso sfiora il palo. Raddoppio Lecco al 37′: scambio Lepore-Crociata con il secondo che arriva sul fondo e mette un rasoterra veloce; Buso si avventa sul primo palo e di tacco spiazza Iannarilli. Ternana sostanzialmente assente dal campo. Tre minuti dopo, in contropiede, Sersanti arriva davanti a Iannarilli che compie un miracolo e di piede respinge un gol già fatto.

Ancora Lecco al quinto minuto di recupero del primo tempo, con Di Stefano che salta Lucchesi e arriva al tiro: altra paratissima di Iannarilli.

Secondo tempo

Subito un cambio per le Fere ad inizio ripresa, con Favasuli e Luperini per Corrado e Pyyhtia. Al 50′ gol capolavoro di Raimondo, che riceve una palla sporca di Labojko. Spalle alla porta il giovane centravanti del Bologna controlla e in un istante si gira e colpisce in mezza rovesciata. Ne esce un tiro potente, angolato e a mezza altezza sul quale Saracco nulla può. Gol di rara bellezza e con il timbro di un bomber di sicuro avvenire. Al 59′ altra chance per la Ternana, con Di Stefano che raccoglie una respinta corta ma non riesce a mettere in rete. Prendono coraggio le Fere e al 62′ è Casasola ad impensierire Saracco con un sinistro da corta distanza. Il pareggio del 2-2 arriva al 68′, con ancora Raimondo, mattatore del match, che raccoglie un filtrante di Di Stefano e con un sinistro rasoterra beffa Saracco. Ancora un gol costruito dai due babies attaccanti rossoverdi. L’incredibile arriva al 75′: Casasola battaglia in area e mette in area una palla sporca che passa tra i piedi di Dionisi e Di Stefano, per poi fermarsi su quelli di Luperini che insacca in rete di destro, ribaltando completamente la partita. Sciocchezza assurda di De Boer al minuto 87: l’olandese perde la testa per un fallo fischiatogli contro e inveisce ripetutamente, e platealmente, contro l’arbitro Minelli. L’ espulsione è inevitabile. Ternana in dieci, con Breda che inserisce subito Marginean per Di Stefano. Al 94′ Iannarilli con un pazzesco colpo di reni sventa un tiro velenoso di Buso e salva una vittoria che ricorderemo per tanto tempo ancora.

Tabellino

Lecco (4-3-3): Saracco, Lepore (K), Celjak, Marrone, Caporale, Ionita, Sersanti, Di Stefano, Crociata, Novakovic, Buso. All: Emiliano Bonazzoli

Ternana (3-4-1-2): Iannarilli, Mantovani, Sorensen, Lucchesi, Casasola, Labojko, Pyyhtia, Corrado, Falletti (K), Di Stefano, Raimondo. All: Roberto Breda

Arbitro: Daniele Minelli

Assistenti: Valeriani e Severino

IV Ufficiale: Gasperotti

Var: Abbattista

Avar: Nasca

Marcatori: 20′ Ionita (L); 37′ Buso (L); 50′ Raimondo (T); 68′ Raimondo (T); 75′ Luperini (T)

Ammoniti: 45+2 Falletti (T); 67′ Raimondo (T)

Espulsioni: 87′ De Boer (T)

Sostituzioni: 46′ Favasuli e Luperini per Corrado e Pyyhtia (T); 60′ De Boer per Labojko (T); 62′ Agostinelli per Di Stefano (L); 73′ Dionisi per Raimondo (T); 84′ Eusepi per Agostinelli (L); Marginean per Di Stefano (T)