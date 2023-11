Perde 19 mila euro con il trading online in criptovalute: scoperto il truffatore

Ha perso 19 mila euro con il trading online in criptovalute: la disavventura è accaduta nei mesi scorsi ad una 60enne di Orvieto e la polizia di Stato, a seguito della querela sporta dalla donna, ha individuato e denunciato il presunto responsabile della truffa. «Lo scorso giugno la donna – ricostruisce la polizia di Stato in una nota – navigando in Internet, ha notato la pubblicità di una società di trading online che prometteva guadagni consistenti, a fronte di investimenti di piccole somme di denaro. Invogliata dall’allettante messaggio pubblicitario, ha contattato l’utenza telefonica della società e si è fatta convincere riguardo la convenienza di effettuare un investimento in criptovalute. Da giugno a settembre, certa di poter guadagnare ingenti somme di denaro, seguendo i consigli di un sedicente broker che telefonicamente di volta in volta le diceva dove versare i soldi da investire, la 60enne ha effettuato una serie di versamenti per un valore complessivo di circa 19 mila euro, senza però ottenere alcun ritorno economico. I sospetti le sono venuti solamente quando alle utenze telefoniche del presunto broker e della ‘società’ non le ha risposto più nessuno. A quel punto la donna si è resa conto di essere stata truffata e si è rivolta al commissariato di Orvieto dove ha spiegato ai poliziotti quanto accaduto ed ha sporto denuncia. Sono immediatamente scattate le indagini – prosegue la polizia di Stato – nel corso delle quali gli investigatori della squadra anticrimine hanno svolto una serie di accertamenti e, coinvolgendo anche altre articolazioni della polizia di Stato, sono riusciti a raccogliere numerosi elementi che hanno portato all’identificazione e alla denuncia del presunto autore del reato, un 40enne di Treviso che già in passato era stato denunciato per lo stesso reato».

