Perde passaporto e va a denunciare, ma era irregolare: nei guai

Si è presentato in questura per denunciare lo smarrimento del passaporto e ne è uscito con una denuncia in quanto inottemperante all’ordine del questore di Siracusa di lasciare il territorio nazionale. Il fatto è accaduto a Perugia e riguarda un 37enne irregolare egiziano.

Il passaporto ed i guai

L’uomo ha denunciato lo smarrimento del documento e nella circostanza l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha svolto tutti gli accertamenti del caso: è emerso che era entrato irregolarmente in Italia a febbraio e non aveva rispettato l’ordine di lasciare il territorio nazionale. «Dagli approfondimenti degli agenti è risultato, inoltre, che il 37enne, per eludere i controlli di polizia, era solito utilizzare delle false identità». Per lui c’è la denuncia. Sarà espulso a stretto giro.