Perugia piange Carlo Giulietti, tifoso doc. È stato decisivo per il museo del Grifo

Un tifoso doc, animato dalla passione e dall’impegno. Qualità che gli hanno consentito anche di dare una mano decisiva per la creazione del museo del Perugia Calcio. Parliamo di Carlo Giulietti, venuto a mancare venerdì, tifoso del Grifo sempre in prima linea. Tutti lo conoscevano e il cordoglio per la sua scomparsa è forte, così come la vicinanza ai suoi cari in un momento particolarmente difficile. A ricordarlo, fra gli altri, è il Perugia Calcio: «Storico tifoso, noto in tutto l’ambiente calcistico, perugino e non, per la passione, il senso di appartenenza e la sensibilità archivistica mostrata verso i colori biancorossi. Con il proprio impegno ha contribuito alla realizzazione del bellissimo museo che racconta la storia biancorossa di cui lui stesso ne è stato parte integrante. Alla moglie Marilù, al fratello Claudio e a tutti i familiari un grande abbraccio e le più sentite condoglianze».

Condividi questo articolo su