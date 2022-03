Chiusa la fontanella: così i cani del Ponte restano senza acqua

Brutta sorpresa per i cagnolini che in questi giorni – fra l’altro molto caldi – frequentano l’area sgambamento per cani di via Cestellini a Ponte San Giovanni. La fontanella che tanti padroni utilizzavano proprio per far rinfrescare i propri amici a quattro zampe è a secco. Non se ne capisce il motivo, ma in tanti stanno protestando in queste ore. Probabile si tratti di un guasto o di una chiusura temporanea. L’appello è stato lanciato sia al Comune che a Umbra Acque. Intanto però molti, nei commenti social, fanno notare come la fontanella spesso rimanesse aperta, con notevole spreco d’acqua.

Condividi questo articolo su