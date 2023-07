Perugia, rissa a Fontivegge: tre arresti

Un cittadino marocchino e due camerunensi tra i 42 ed i 19 anni. Tutti con precedenti di polizia. Sono stati arrestati a Perugia in seguito ad una rissa nel quartiere di Fontivegge, in via della Ferrovia.

Botte

Il confronto è nato dal tentativo di rivendita di generi alimentari e ad altri articoli di provenienza furtiva, successivamente sottoposti a sequestro dalla Volante. Il marocchino aveva con sé un coltello a serramanico e, al termine della rissa, tutti i protagonisti sono ricorsi alle cure dei sanitari per via delle lesioni riportate. Scattate le manette e lunedì mattina c’è stata la convalida dei provvedimenti restrittivi.