Perugia, sei daspo per accensione fumogeni e lancio di un seggiolino

Accensione di alcuni fumogeni nel settore riservato alle tifoseri – sia ospite che locale – e e lancio di un seggiolino in prossimità del terreno di gioco. Queste le motivazioni che hanno portato il questore di Perugia, Fausto Lamparelli, ad emettere sei daspo in riferimento alle sfide casalinghe del Grifo con Pescara e Gubbio: «Grazie alle indagini e all’attenta visione delle immagini del sistema di videosorveglianza nonché alle riprese effettuate dalla polizia Scientifica, il personale della Digos è risalito all’identità dei tifosi responsabili. La gravità delle condotte, la presenza di altri tifosi nei settori in cui sono stati accesi i fumogeni, la vicinanza ai calciatori nel punto in cui è stato lanciato il seggiolino e il pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno indotto il Questore a emettere, nei confronti dei soggetti coinvolti, i provvedimenti di Daspo», viene sottolineato. L’eventuale violazione del divieto potrà essere punita con la pena di reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10 mila a 40 mila euro.

Condividi questo articolo su