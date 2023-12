Perugia verso le elezioni del 2024: ne parla ‘Nero su Bianco’

Elezioni amministrative a Perugia: sarà questo il focus della trasmissione ‘Nero su Bianco’, condotta dal giornalista Laurent De Bai e in onda martedì 19 dicembre alle ore 20.45 su Umbria+ (canale 15 del digitale terrestre, streaming su www.umbriapiu.it). Candidato sindaco a Perugia: al momento il centrosinistra non ha deciso il suo modulo e chi sarà la punta di diamante in vista della tornata elettorale del 2024. L’ipotesi civica oppure le primarie o ancora il campo largo? Ad oggi la situazione è assai ingarbugliata e qui serve davvero un deus ex machina per uscire dall’impasse. Ne parleranno in studio Emanuela Mori (coordinatrice Italia Viva), il senatore Leonardo Caponi (segretario PC), Francesco Sorci (segretario provinciale di Azione) e Antonio Donato (coordinatore Movimento 5 Stelle). Il pubblico potrà interagire durante la diretta e rilanciare i temi della puntata telefonando al numero WhatsApp

370.3036809.

Condividi questo articolo su