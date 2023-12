Perugia-Vis Pesaro, la squadra di Baldini pareggia tra i fischi

di Giovanni Cardarello

Ancora un pareggio interno per il Perugia, ancora una rimonta subita. Al Curi nel match con la Vis Pesaro finisce 2-2 e siamo così a nove partite con la posta condivisa su diciassette. Più del 50% del totale. Un fattore che, ormai, non può più essere rubricato nell’alveo della casualità. Un pareggio peraltro sanguinoso che oltre a far perdere al Grifo la terza piazza in classifica lo allontana, in modo forse definitivo, dalle battistrada Cesena e Torres. Decisive anche oggi le disattenzioni difensive, evanescente, al netto della solita bella prova di Seghetti l’attacco biancorosso.

Seghetti regala il vantaggio

Il primo giro di palla è del Perugia. Dopo meno di un minuto ammonito Zagnoni per fallo su Iannoni. Al minuto 3′ Paz segna ma il gol viene annullato per fallo in attacco di Seghetti. Al 6′ replica Sylla ma il tiro sfila a lato. Al 10‘ giallo per Santoro, gioco scorretto. Minuto 15‘ Grifo in vantaggio. Seghetti va sul fondo cross al centro molto teso, spaccata Iannoni e 1-0 per i padroni di casa. Un minuto dopo Perugia vicino al raddoppio con un tiro cross di Matos deviato in angolo da Polverino. Sull’angolo tiro dal limite di Bartolomei palla fuori. Al 22′ ancora Perugia con Ricci tira da fuori e manda la palla che si alza sopra la traversa. Al 23’ si rivede la Vis Pesaro con Mamona il cui tiro è alto. Al 24′ Ricci servito in area spara alto. Al 31‘ pareggio della Vis Pesaro. Iannoni perde palla, Pucciarelli la recupera e con un diagonale forte e preciso batte Adamonis, 1-1. Il Perugia accusa il colpo ma al 39′ rimette la testa avanti, la combinazione tra Santoro e Seghetti libera il giovane bomber biancorosso al tiro, ed è 2-1. Al 41′ Santoro, sempre lui, con un tiro a giro sfiora il tris. Al minuto cambio nel Grifo, esce Iannoni ed entra Torrasi. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo. Perugia-Vis Pesaro 2-1

Un pareggio sanguinoso

La Vis Pesaro inizia la ripresa sostituendo Polverino con il portiere di riserva Fortin. Dopo una fase di studio al minuto 53‘ ammonito Nina per gioco scorretto. Al 58′ Matos ispira Ricci che però conclude centralmente. Al minuto 65‘ pari della Vis Pesaro, Karlsson da poco entrato risolve una mischia furibondo approfittando dell’incertezza collettiva di Adamonis, Angelle a Vulikic. Siamo 2-2. Al 70′ ammonito Paz, nervosissimo, per proteste. Minuto 72’ Sylla sfiora il vantaggio. Al 75‘ ancora Sylla di testa sfiora il 2-3. Minuto 78′ grande occasione per Pucciarelli ma il tiro è centrale. Minuto 79′ ammonito anche Peixoto. All’89′ ammonizione anche per Da Pozzo. Al 90′ il Perugia sfiora il colpaccio con Torrasi che ribatte su un tiro di Matos ma non trova la porta. Dopo 5 minuti di recupero finisce il match del Curi, Perugia-Vis Pesaro 2-2

Le pagelle di Perugia-Vis Pesaro

Perugia (4-3-3): Adamonis 5,5; Paz 5,5 (86’Mezzoni sv), Vulikic 5, Angella 5,5, Bozzolan 6; Santoro 6,5 (86’ Kouan sv), Bartolomei 5,5 (76’ Cudrig 5), Iannoni 6,5 (41’ Torrasi 6); Ricci 5,5 (Lisi 5,5) , Matos 5, Seghetti 7

Non entrati: Furlan, Abibi, Dell’Orco, Morichelli, Cancellieri, Acella, Bezzicchieri

Allenatore: Baldini 5,5

Vis Pesaro (3-5-2): Polverino 5,5; Zagnoni 5,5 (63’ Peixoto 6), Tonucci 6, Mamona 5 (54′ Karlsson 7) ; Rossetti 6, Nina 5 (54′ Iervolino 6), Di Paola 6, Zoia 6,5, Da Pozzo 6; Pucciarelli 6,5 (82’Mattioli sv), Sylla 6

Non entrati: Marini, Rossoni, De Vries, Ceccacci, Loru, Mattoli, Foresta, Kemayou

Allenatore: Banchieri 6,5

Marcatori: 15’ Iannoni (Per), 31’ Pucciarelli (Pes), 39’ Seghetti (Per), 65’ Karlsson (Pes)

Ammoniti: Zagnoni (Pes), Santoro (Per), Nina (Pes), Paz (Per), Peixoto (Pes)

Esplusi: –

Arbitro: Enrico Gigliotti di Cosenza

Assistenti: Davide Merciari di Rimini e Giovanni Boato di Padova

Quarto ufficiale: Matteo Giudice della sezione di Frosinone