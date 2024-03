Picchia la moglie, uno dei figli chiede aiuto: arrestato 42enne

Un 42enne originario del Marocco, residente a Perugia e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagrante per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri del Nor della Compagnia di Perugia. L’uomo, che è stato denunciato anche per il reato di lesioni personali, è stato associato al carcere di Capanne. A chiedere aiuto alle forze dell’ordine è stato uno dei tre figli minori, quando durante una lite per motivi banali scoppiata in casa il padre ha aggredito prima verbalmente e poi fisicamente la madre 44enne, connazionale, colpendola con alcuni pugni al volto. Sul posto, i militari dell’Arma hanno bloccato il soggetto e quindi affidato la donna alle cure degli operatori del 118: trasportata in ospedale, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Secondo quanto accertato dai carabinieri, non era la prima volta che il 42enne si rendeva protagonista di condotte del genere verso la moglie. Nel dicembre del 2021 era stato colpito dalla misura del divieto di avvicinamento alla casa familiare e poi, nel febbraio del 2022, aveva ricevuto l’ammonimento dal questore di Perugia.

