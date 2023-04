Pioggia in arrivo. Si salva il ponte del 25 aprile?

Pioggia in arrivo. Proprio quando finalmente potevi prenderti due giorni liberi per staccare e fare una gita o goderti la natura. Sembra una maledizione, quella che abitualmente si associa a Pasquetta e poi a tutti i ponti. Non è da meno quello del 25 aprile con temporali attesi in varie parti dell’Umbria. E diciamolo: per fortuna. I programmi potrebbero cambiare ma le falde acquifere ne hanno urgente bisogno.

Che tempo farà

È Michele Cavallucci, previsore di Perugia Meteo, ad aggiornare come sempre attraverso la sua pagina Facebook: «Già dalla mattinata di lunedì si manifesterà un cambiamento con rovesci sparsi e locali temporali». La motivazione è facilmente spiegata: «Il cambiamento sarà causato dal passaggio di una prima perturbazione lunedì e da una seconda martedì che porteranno ventilazione a tratti moderata e un calo termico abbastanza sensibile, specie nei valori minimi». Poi la settimana dovrebbe continuare e chiudersi in modo più stabile. Ma come sottolinea sempre lo stesso Cavallucci: «Non siamo degli indovini. Le condizioni meteorologiche possono cambiare rapidamente. Ci aggiorniamo più avanti!».