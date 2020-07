Ponte San Giovanni: «Ripartiamo a colori»

È tempo di colore a Ponte San Giovanni. Già da tempo, associazioni, gruppi informali, semplici cittadini si incontrano, si confrontano, progettano azioni comuni per Ponte San Giovanni. È questo il gruppo guida del tavolo di coordinamento territoriale che fa riferimento all’ufficio della cittadinanza Tevere.

Progetti a colori

«Il Covid-19 ci ha bloccati nelle attività di questa strana primavera ma – scrivono – anche se da dietro un computer, il gruppo ha continuato a vedersi, confrontarsi, aiutarsi nell’emergenza e progettare attività future». A partire dall’iniziativa proposta dal centro socio culturale 1° maggio di tingere dei colori dell’arcobaleno l’arena del parco Bellini di Ponte San Giovanni, su progetto ideato dall’artista Paolo Ballerani, il gruppo guida si è mosso per farne un’opera dell’intera comunità. «E così che è stato programmato l’incontro di sabato 27 giugno, con il coinvolgimento della ‘Banca del tempo’, per rimettere in campo le nostre energie alla luce del sole dopo il lockdown». Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 4 luglio e, in tale occasione, dalle 9 alle 12 gli organizzatori saranno disponibili a condividere con i cittadini il senso di questo evento e di raccontare cos’altro ‘bolle in pentola’.