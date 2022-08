«Posso andare al bagno?» e tenta di portare via i soldi dalla cassa: denunciata

Il tentativo di furto è scattato in un esercizio commerciale lungo la strada Trasimeno Ovest, a Perugia, e per questo gli agenti della polizia di Stato si sono portati sul posto. Lì hanno trovato il titolare che ha spiegato che una donna era entrata chiedendo di poter andare al bagno. Approfittando di un attimo di distrazione dell’uomo, si era fermata in prossimità del registratore di cassa e aveva prelevato alcune banconote. L’esercente si era però accorto di tutto e lei aveva lasciato cadere a terra il denaro, circa un centinaio di euro in banconote di piccolo taglio, dandosi alla fuga. Gli agenti della polizia perugina hanno acquisito le informazioni utili a rintracciare la presunta ladra e, nel giro di poco, l’hanno trovata in un bar della zona: la donna – una 42enne già nota alle forze dell’ordine – ha negato tutto ma è stata denunciata a piede libero.

