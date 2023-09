Precipita e muore mentre pulisce i vetri del condominio: datore di lavoro a processo

La tragedia risale al 16 gennaio del 2023: Roberto Raspati, operaio 56enne di una ditta privata, originario di Monte del Lago (Magione), stava effettuando la pulizia dei vetri di un condominio di via Settembrini, zona Girasole, a San Mariano di Corciano (Perugia). Improvvisamente l’uomo aveva perso l’equilibrio, precipitando da una finestra posta al secondo piano dello stabile: un volo di circa cinque metri, in seguito al quale il 56enne era morto a causa delle gravissime lesioni riportate. Per questi fatti, il tribunale di Perugia, nella persona del gip Natalia Giubilei, ha rinviato a giudizio il datore di lavoro dell’uomo, un 32enne di Assisi, con prima udienza del processo fissata per il prossimo 17 luglio di fronte al tribunale perugino in composizione monocratica. L’imprenditore è accusato di omicidio colposo in relazione ad una serie di presunte violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare il fatto che non avesse vietato al personale la pulizia dei vetri esterni in situazioni in cui – come nel caso di specie, ritiene la procura – questa non era possibile effettuarla senza correre rischi per la propria incolumità.

