Prostituzione minorile: a giudizio 47enne di Narni

Verrà giudicato il prossimo 18 gennaio dal gip di Perugia Angela Avila, con le modalità del rito abbreviato, un 47enne residente a Narni, accusato di prostituzione minorile e tentata violenza sessuale per fatti datati intorno al settembre del 2018. Secondo l’accusa l’uomo, dopo aver ‘agganciato’ un ragazzo di neanche 16 anni su un sito di incontri, lo avrebbe conosciuto di persona alla stazione ferroviaria di Terni, avendo con lui alcuni rapporti sessuali a pagamento e, in un caso, cercando di approfittare del ragazzo contro la sua volontà. Giovedì a Perugia si è tenuta l’udienza preliminare durante la quale i legali difensori del 47enne – gli avvocati Francesco Mattiangeli e Leonardo Proietti – hanno chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato. «Le denunce sporte dall’allora minore – affermato i due avvocati – avevano fatto seguito all’arresto dello stesso e al suo patteggiamento a due anni e quattri mesi di reclusione per estorsione verso il nostro assistito. Basterebbe questo a spiegare i termini della vicenda». Spetterà ora al gip decidere nel merito delle gravi contestazioni.

