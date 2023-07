Quadrelletto: fiamme in terreni agricoli. Vigili del fuoco mettono al sicuro le abitazioni

Un incendio è divampato nel pomeriggio di martedì in località Quadrelletto, nel territorio comunale di San Gemini (Terni), interessando terreni agricoli. In un primo momento le fiamme si sono pericolosamente avvicinate ad alcune abitazioni e il pronto intervento dei vigili del fuoco di Terni, con più squadre, ha consentito di mettere in sicurezza le strutture civili. Con il passare dei minuti la situazione è stata posta sotto controllo e, l’aggiornamento è delle ore 18, non risulta necessario l’intervento di mezzi aerei. L’incendio è stato ‘gestito’ da terra dal personale del 115. Le raccomandazioni, in un periodo di temperature ‘bollenti’ come l’attuale, riguardano come sempre le condotte da tenere, in primis quella di evitare di accendere fuochi che potrebbero rapidamente sfuggire al controllo.

