Raccordo Terni-Orte: tamponamento a tre a San Liberato. Disagi

Incidente stradale con più veicoli coinvolti, e lunghe code, nella prima serata di domenica lungo il raccordo Terni-Orte all’altezza di San Liberato di Narni (chilometro 27) in direzione Orte. Secondo quanto appreso si tratta di un tamponamento fra tre autovetture e i coinvolti hanno riportato ferite non gravi. I disagi al traffico sono legati anche al fatto che, per il tempo necessario alle operazioni, si è transitato con senso unico alternato a causa dei lavori che interessano la corsia opposta. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni e i carabinieri della Compagnia di Amelia.

Condividi questo articolo su