Ragazzo agonizzante trovato lungo la strada a Gualdo Tadino: ipotesi veicolo-pirata

È ricoverato all’ospedale di Perugia, nel reparto di rianimazione e in prognosi riservata, un ragazzo di 20 anni trovato privo di sensi mercoledì mattina nei pressi di un fosso non lontano dalla stazione ferroviaria di Gualdo Tadino (Perugia), lungo una strada extraurbana. Al momento non è chiaro cosa gli sia accaduto e sono in corso indagini da parte dei carabinieri: fra le ipotesi c’è quella che possa essere stato colpito da un veicolo pirata, il cui conducente non si sarebbe poi fermato per prestare i dovuti soccorsi e mettersi a disposizione delle autorità. A lanciare l’allarme, mercoledì mattina, è stato un passante che ha notato il ragazzo riverso a terra e privo di sensi. Da lì sono scattati subito i soccorsi con il successivo trasporto del giovane in ospedale.

Condividi questo articolo su