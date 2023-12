‘Rigoletto’ di Verdi in scena a Terni il 6 gennaio: al via la prevendita

LE FOTO

Si terrà sabato 6 gennaio, alle ore 17.30 nell’auditorium di palazzo Gazzoli a Terni, il melodramma in tre atti ‘Rigoletto’ di Giuseppe Verdi. La presentazione è avvenuta mercoledì mattina a palazzo Carrara alla presenza degli organizzatori: l’associazione Amici della Lirica di Terni, rappresentata dal presidente Francesco Giordanelli, e l’Unitalsi di Terni, Narni e Amelia a cui andrà il ricavato della vendita dei biglietti. L’evento può contare sul patrocinio del Comune di Terni, della Regione Umbria e sulla collaborazione dell’associazione Principia. In scena ci saranno nomi importanti come Paolo Nevi (il Duca di Mantova) originario di Terni, Giulio Boschetti (Rigoletto), Scilla Cristiano (Gilda), Enrico Turco (Sparafucile), Sara Servili (Maddalena), Leonardo Galeazzi (Il Conte di Monterone), Paolo Leonardi (Marullo), Antonio Trippetti (Borsa Matteo), Amedeo Testerini (il Conte di Ceprano), Camilla Cardinali (la Contessa di Ceprano) e Susanna Salustri (Giovanna). I cortigiani sono Ivano Granci, Paolo Pernazza, Giovanni Tintori, Marco Seri, Tommaso Costarelli. Il direttore musicale è Angelo Bruzzese mentre al pianoforte ci sarà Dahyun Kang, con la progettazione artistica e la direzione scenica curate da Francesco Giordanelli. Maestro alle luci è Luca Garbini, assistente alla regia Nives Nissi e l’organizzazione artistica è dell’associazione Incontri Mediterranei. «Certo – ha osservato in conferenza stampa il presidente di Amici della Lirica di Terni – avremmo preferito una sede più capiente rispetto a palazzo Gazzoli, visto l’organico che l’opera richiede, coro compreso. Ma sono convinto che la riuscita sarà adeguata: mi ha sempre colpito come Franco Zeffirelli riuscì a portare l’Aida al teatro di Busseto (Parma). Il nostro è il tentativo, certamente ambizioso, di riuscire ad imitarlo». L’evento porta con sé una dedica speciale a Nera Marmora, al secolo Gina Palmucci, soprano ternana di straordinario successo, della quale il prossimo aprile ricorreranno i 100 anni dalla scomparsa, prematura. I biglietti (18 euro) sono acquistabili presso New Sinfony (Galleria del Corso, Terni) e sul circuito www.ticketitalia.com. Per informazioni 338.3867165 – [email protected].