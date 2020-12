Ruba in supermercato e tenta di aggredire carabinieri: arrestato

Ha infastidito alcuni clienti, quindi ha nascosto alcuni generi alimentari e, giunto alla cassa, ha pagato solo una confezione del reparto gastronomia. A chiudere il cerchio il tentativo di aggressione a danno dei carabinieri della stazione di Ponte Pattoli intervenuti sul posto: un 64enne italiano – residente nel Lazio e senza fissa dimora – è stato arrestato in flagranza per resistenza e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Una persona già nota alle forze di polizia.

Il tentativo

I carabinieri sono intervenuti al Conad di località Piccione dove l’uomo, poco prima, era entrato in azione per rubare. Peccato per lui che il titolare si sia reso conto che qualcosa non andava: ha chiesto al 64enne di mostrare lo scontrino per ciò che era contenuto nella borsa ma, in risposta, si è sentito dire che l’aveva acquistata in un altro esercizio commerciale. Senza avere con sé la ricevuta di pagamento a prova di ciò che affermava.

Militari contusi

A questo punto sono arrivati i militari. Nei loro confronti l’uomo si è mostrato aggressivo: li ha minacciati per poi estrarre dai pantaloni un grande cacciavite e scagliarsi contro di loro (ne avranno rispettivamente per 5 e 7 giorni a causa delle leggere contusioni riportate). A fatica è stato neutralizzato e, dopo una breve colluttazione, arrestato anche grazie allo spray urticante.