San Gemini: a palazzo Santa Croce è la volta di cioccolato e distillati

Dopo il successo delle degustazioni del tè, parte al Grand Hotel San Gemini ‘Cioccolato a Palazzo Santacroce’, nuovo appuntamento con la degustazione di cioccolato e distillati. Domenica 17 marzo, alle 16.30, l’esperto e degustatore Antonello Biancalana guiderà i tanti appassionati del dolce, ma anche dei liquori, alla scoperta del cioccolato monorigine in abbinamento ai distillati. Il cioccolato monorigine è prodotto utilizzando i semi di cacao provenienti da una singola regione: è noto perché mostra le caratteristiche peculiari del territorio da cui proviene, come il terreno, il clima e i tipi di coltivazioni locali. In attesa dell’inizio dell’evento sarà possibile, per chi è interessato, ammirare con una visita guidata la Galleria degli Affreschi situata al piano nobile dell’antico Palazzo Santacroce. Per info e prenotazioni: [email protected] – telefono 0744.243454.

Condividi questo articolo su