San Gemini accoglie la storia del rock a teatro il 28 e 29 dicembre

Tutto pronto al teatro di San Gemini per lo spettacolo Changes! che, messo in scena dal collettivo Musicateatro 1971, si terrà nelle serate del 28 e 29 dicembre prossimi. Il collettivo Musicateatro 1971 è formato da dieci musicisti ternani animati dalla voglia di suonare la musica che amano da sempre. Due anni fa si sono trovati a parlare di rock e poi si sono detti ‘il rock va suonato’. Grazie al lavoro di Paolo Scappiti (coordinatore e produttore) è nato così lo spettacolo ‘1971 the rock opera’ che ha riportato un successo inatteso nei vari concerti in cui il gruppo si è esibito, coinvolgendo nel progetto anche persone note nell’ambiente teatrale locale come Stefano de Majo e importanti coreografe di danza come Romana Sciarretta. Ora è il momento di pensare al secondo capitolo della bellissima storia del rock: dal 1971 agli anni ’80 sono successe cose incredibili, la musica le ha sapute raccontare molto bene. Così nasce Changes!, uno spettacolo pensato per evocare la rivoluzione musicale di quegli anni: colorati, irriverenti, bellissimi attraverso una narrazione tra musica teatro e graphic novel. Il collettivo è formato da Emanuele Cordeschi (voce e attore narrante), Alberto Cipolla (voce), Andrea Dominici (voce), Andrea Guerini (voce), Tonino Cuzzucoli (voce), Michele Cricco (chitarra), Claudio Baccani (chitarra), Paolo Scappiti (basso), Gianpaolo Ionni (tastiere), Mirko Brizzi (batteria). Oltre alle due serate di San Gemini, lo spettacolo andrà in scena venerdì 5 gennaio all’auditorium Osma di Marsciano, in fase di definizione, invece, la data al teatro Manini di Narni. A QUESTO LINK info e biglietti, acquistabili anche presso New Sinfony (Terni), La Bicicletta (Terni), Bar Centrale (San Gemini) e Associazione Ricarica Marsciano.

