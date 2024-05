Caccia in Umbria, calendario venatorio ’24-’25: c’è l’accordo

Calendario venatorio 2024-2025 in Umbria, c’è l’accordo unanime durante la seduta della Consulta faunistico venatoria che si è svolta giovedì a Perugia. Lo rende noto la Regione: apertura domenica 15 settembre e preapertura il 1° settembre. Via libera unico su tutto il territorio per la caccia al cinghiale il 20 ottobre. C’è la preadozione in giunta.

Cosa è previsto

Dalla Regione informano che «è prevista una giornata di preapertura per domenica 1° settembre per la tortora selvatica, esclusivamente da appostamento, con utilizzo dell’apposito applicativo web per sospendere l’attività venatoria al raggiungimento del carniere prefissato per la Regione Umbria, mentre è stato richiesto a Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, un parere sulla possibilità di estendere la preapertura allo storno. È inoltre intenzione dell’assessorato richiedere il parere sulla possibilità di inserire in preapertura anche la cornacchia grigia e la gazza». Chiusura generale prevista per il 30 gennaio 2025, come prevede la legge nazionale. Per ciò che concerne la caccia al cinghiale, lo stop è fissato al 19 gennaio.