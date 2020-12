San Gemini, anziana ritrovata a terra e soccorsa: si indaga

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri del comando stazione di San Gemini, in merito a quanto accaduto mercoledì mattina ad un’anziana di circa 80 anni, trovata a terra in via Porta Romana, a San Gemini (Terni). Soccorsa dal 118 e condotta in ospedale – comunque non grave, ha riportato alcune escoriazioni -, la signora al momento non ricorderebbe nulla di quanto accadutole. Le ipotesi sono più di una: che sia caduta oppure che sia stata investita, forse leggermente toccata stante l’assenza di lesioni da impatto, da un’autovettura il cui conducente potrebbe non essersi accorto di nulla. In questo senso gli accertamenti dell’Arma proseguono per accertare cosa sia realmente accaduto.

Condividi questo articolo su