San Gemini: due opere di Troppa arricchiscono la collezione Tacconi-Ottelio

È in programma venerdì 19 gennaio alle ore 17, nella galleria degli affreschi di palazzo Santacroce-Grand Hotel San Gemini, la conferenza stampa di presentazione delle due nuove opere che andranno ad arricchire la collezione Tacconi-Ottelio, entrambe del pittore seicentesco Girolamo Troppa. Si tratta di due dipinti raffiguranti dei soggetti profani: ‘Rinaldo e Armida’ e ‘Angelica e Medoro’. Tali opere andranno ad arricchire la collezione Tacconi-Ottelio che vanta già altre tre importanti produzioni del Troppa, oltre ad alcune pregiate opere di età antica e contemporanea. La conferenza sarà moderata dalla giornalista Giovanna Tatò, con gli interventi di Giorgio Baratti, antiquario e collezionista, che parlerà dell’attuale momento del mercato dell’arte antica; di Maria Celeste Cola dell’università La Sapienza di Roma, con il suo intervento del titolo ‘Gli esordi di Girolamo Troppa nella Roma chigiana, 1655-1667’; di Francesco Petrucci, conservatore di palazzo Chigi, con l’intervento ‘Ariccia Girolamo Troppa nella collezione Tacconi-Ottelio e qualche novità’; di Viviana Altamura, assessore del Comune di Terni, che affronterà il progetto in itinere ‘Il Barocco Romano a San Gemini’. Troppa (1636-1711), prolifico pittore originario di Rocchette in Sabina, è stato attivo soprattutto tra Roma, Rieti e Terni, città dove morì nel 1711 trovando sepoltura nella chiesa scomparsa di San Procolo. Esponente di punta del barocco romano, alterna nella sua arte forti contrasti chiaroscurali ad un vivace colorismo tipico delle avanguardie del settecento. Il suo estro artistico si manifesta poi in vari generi: dalla decorazione alla pittura da cavalletto, dalla realizzazione di pale d’altare alla professione di ritrattista e disegnatore. Nelle opere di San Gemini l’eclettico pittore laziale mostra tutte le sue qualità creative, confermando il grande talento di un artista a tutto tondo.

