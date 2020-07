San Giustino, minaccia il vicino con la pistola

Non sempre fra i vicini di casa le cose vanno bene. A volte – come è accaduto a San Giustino (Perugia) nei giorni scorsi – si litiga e le cose possono degenerare. Così un 71enne e un 65enne del posto, che da tempo non sono in buoni rapporti, hanno iniziato a discutere. Una parola tira l’altra e alla fine il 65enne ha estratto una pistola – una Beretta calibro 9 – minacciando e insultando il 71enne. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di San Giustino, afferenti alla Compagnia di Città di Castello, che hanno identificato i due e fermato il 65enne, trovato proprio con la pistola nella cintura dei pantaloni. L’arma, legalmente detenuta, aveva il caricatore e le munizioni inserite. Nel corso delle indagini i militari hanno trovato, sempre nella disponibilità del 65enne, anche un’altra arma, replica di quelle autentiche e priva del tappo rosso di sicurezza. Ma non era tutto. Infatti dentro casa, oltre ad alcuni fucili regolarmente denuciati, c’erano armi da taglio tra cui una katana e numerose cartucce. Alla fine le armi e le munizioni non denunciate sono state sequestrate, quelle regolamente detenute sono state affidate ad una persona in possesso di titolo idoneo e il 65enne è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata e per detenzione abusiva di armi.

Condividi questo articolo su