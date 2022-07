San Terenziano riparte tra cibo e musica: tutto pronto per la festa della comunità

«In questo periodo abbiamo bisogno di stare insieme e divertirci, proprio per questo ci siamo messi in gioco e abbiamo deciso che era il momento di ripartire e di farlo alla grande». Torna dopo lo stop per via del Covid ‘San Terenziano in festa’ nella frazione di Gualdo Cattaneo: l’appuntamento è fissato dal 29 luglio al 7 agosto.

Entusiasmo

Proloco locale in campo per l’organizzazione: «Carichi di gioia ed entusiasmo, dopo due anni di pandemia e restrizioni, la nostra comunità – spiega Loris De Luca – ci ha dimostrato e sta continuando a dimostrarci di aver voglia di stare insieme e fare festa. Abbiamo stilato un programma semplice, a la portata di tutti. In piazza, oltre allo stand gastronomico ci saranno grandi orchestre che faranno ballare centinaia di persone. Le mura dell’antico castello torneranno ad illuminarsi per accogliere tanti giovani con i migliori dj del momento. L’interesse della nostra associazione è quello di valorizzare San Terenziano e di esaltare il grande patrimonio di volontariato che contraddistingue questo piccolo paese. Tante le magliette gialle che scenderanno in piazza per sostenere e collaborare per il ritorno di ‘San Terenziano in festa’. Il mio grazie va a tutto il mio paese, a tutti i volontari, a tutte le attività locali che ogni anno ci sostengono e all’amministrazione comunale che come ogni anno è al fianco delle associazioni.Grazie allo sponsor ufficiale di questa edizione, pub-pizzeria la Ruzzola. Ma un ringraziamento particolare lo devo alla mia squadra che mi affianca e sostiene ormai da tempo. Senza di loro non sarei mai riuscito ad andare così avanti. San Terenziano è pronto ad accogliervi!».