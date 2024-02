Scherma, Terni trionfa ai campionati del Mediterraneo grazie a Flavia Astolfi

Terni trionfa ai campionati del Mediterraneo in Spagna – under 17 e 15 – grazie a Flavia Astolfi. La giovanissima sciabolatrice del Circolo Scherma Terni ha conquistato la vittoria a La Nucia dopo aver battuto in sequenza la turca Ozgonul Duru Ayse 15-5, l’iberica Martin Hernandez per 15-8 e, nell’atto decisivo, la spagnola Jimeno Mora Lucia con il punteggio di 15-9. Un successo che ha consentito all’Italia di ottenere l’oro nella categoria sciabola. Una grande soddisfazione anche per la società di appartenenza.

