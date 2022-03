Tre set combattuti, ma tutti appannaggio della Sir: al Palabarton contro la Lube finisce 25-21, 25-22, 31-29. Partita che non valeva nulla per la classifica, ma molto, moltissimo, per il morale dei tifosi e probabilmente anche per l’approccio psicologico con cui le due squadre si presenteranno ai playoff, che Perugia disputerà contro Cisterna.

A breve il commento sulla partita