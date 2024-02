Spello: l’arma è un giocattolo ma la paura è vera. Denunciati quattro giovanissimi

Stava rientrando nella sua casa di Spello e sui gradini di fronte l’abitazione ha trovato seduti quattro ragazzi. Quando gli ha chiesto di allontanarsi, visto che si trattava di uno spazio privato, uno di loro gli ha risposto – con tono minaccioso – di entrare in casa senza dare altro fastidio. A quel punto – il fatto è accaduto nei giorni scorsi – è iniziata una lite durante la quale uno dei giovani ha estratto una pistola nera, l’ha puntata alla testa dell’uomo – un 73enne spellano – e ha premuto il grilletto. Era un’arma giocattolo ma l’uomo, spaventato, è rientrato di corsa in casa e ha chiamato i carabinieri. Le indagini dell’Arma di Spello hanno portato all’identificazione e alla denuncia dei quattro alle competenti autorità giudiziarie: si tratta di due 19enni, un 17enne ed un 16enne. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, i quattro si erano già allontanati ma sono stati intercettati e identificati poco dopo. Si erano già disfatti della pistola giocattolo che è stata poi ritrovata in una fioriera poco distante. Ai quattro ragazzi viene contestato il reato di minaccia aggravata.

Condividi questo articolo su