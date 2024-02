Spoleto: trovato senza vita in casa. Era morto da settimane

Era morto da diverse settimane, l’uomo di 80 anni trovato senza vita giovedì all’interno della sua abitazione, un casolare in aperta campagna tra la frazione di San Giacomo e quella di Fabbreria, nel territorio comunale di Spoleto. Sul posto c’è stato l’intervento dei carabinieri e degli operatori sanitari del 118, oltre che del medico legale incaricato dall’autorità giudiziaria. Il corpo dell’anziano, che sarebbe morto per cause naturali, era in avanzato stato di decomposizione. A lanciare l’allarme sarebbe stata una donna che, di passaggio in zona per accudire degli animali, si sarebbe sporta per guardare dentro una finestra semiaperta, scorgendo il cadavere dell’uomo. Pur essendo scomparso da settimane, nessuno aveva segnalato la cosa alle autorità: c’è chi pensava si fosse trasferito da parenti fuori regione.

