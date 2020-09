Stadi aperti in serie A, si lavora su B e C

di Pietro Cuccaro

C’è una coerenza interna nella gestione delle misure di limitazione dei contatti sociali in ottica di prevenzione del contagio: nello sport come nella scuola, le regole sono tante e confuse. Così, dopo che il ministro Spadafora aveva annunciato l’apertura a mille tifosi (scelti come? perché proprio mille?) negli eventi all’aperto, a prescindere dalla capienza degli impianti, senza però preoccuparsi di pubblicare un regolamento preciso; dopo la ‘fuga in avanti’ del governatore emiliano Bonaccini (che aveva dato il via libera agli ingressi per le partite di serie A che si svolgono domenica nella sua regione (Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari), alla vigilia della prima domenica di campionato e con due partite già disputate, arriva il provvedimento del governo, che liberalizza gli ingressi (mantenendo la limitazione a mille spettatori) per tutte le partite. Col paradosso che ora, visto il poco tempo a disposizione, si creeranno assembramenti ai botteghini per l’acquisto dei biglietti.