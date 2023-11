Stroncone: 50enne morto dopo malore improvviso. Lunedì l’ultimo saluto

Si terranno lunedì 13 novembre, alle ore 14.30 nella chiesa di San Francesco a Stroncone (Terni), i funerali di Claudio Cecchini, il 50enne stronconese venuto a mancare mercoledì all’ospedale di Terni. L’uomo, molto conosciuto e stimato sia a Stroncone che a Terni, aveva accusato un grave malore nella tarda serata di martedì, all’interno dell’abitazione di vocabolo Santa Lucia, ed era stato soccorso e trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Le sue condizioni, apparse subito estremamente gravi, purtroppo non sono migliorate come tutti speravano e il 50enne, nonostante le cure, è venuto a mancare alcune ore dopo il ricovero. Tante le testimonianze di cordoglio giunte ai familiari dell’uomo, di fronte a una tragedia improvvisa e del tutto inattesa, anche in ragione di condizioni di salute sempre ottime. Anche per questo la famiglia di Claudio Cecchini ha inteso chiedere all’azienda ospedaliera di Terni di eseguire l’autopsia, per comprendere – un percorso che nulla ha a che vedere con l’autorità giudiziaria – le cause del decesso.

