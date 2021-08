Poco prima delle 8 di sabato è scattato un intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Terni per un incidente avvenuto nell’area della frazione di Aguzzo, a Stroncone. Un ciclista è finito in un dirupo mentre percorreva un sentiero e gli uomini del 115 si sono attivati per recuperarlo con l’ausilio dell’elicottero ‘Drago’: l’uomo è stato poi affidato alle cure degli operatori sanitari del 118. Non è in gravi condizioni.

Condividi questo articolo su