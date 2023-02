Stroncone, serata ‘americana’ tra inni e tour turistico: giovani statunitensi in visita

Una serata decisamente fuori dall’ordinario quella di venerdì a Stroncone. Il piccolo borgo del Ternano ha ospitato un nutrito gruppo di statunitensi: diversi giovani provenienti dai college americani ed i loro genitori sono stati accolti per un tour turistico. Ad aspettarli c’era la banda musicale locale – eseguiti The Star-Spangled Banner ed il Canto degli italiani, ovvero i due inni nazionali -, la proloco di Stroncone e l’amministrazione con in testa il sindaco Giuseppe Malvetani. Un modo internazionale per promuovere il territorio. Ad aiutare in tal senso ci ha pensato Daniele Garrasi, socio dell’Associazione San Michele Arcangelo, che promuove la conoscenza del canto gregoriano e romano antico: l’evento c’è stato nel 25° anniversario dalla prima visita da parte della St. Anthony’s high school, fondata nel 1933 dai Franciscan Brothers of Brooklyn. Nel corso del tempo i membri del coro o dell’orchestra hanno visitato Stroncone: «La comunìtà del distretto di South Huntington, Long Island, NY, da cui la scuola trae annualmente is suoi 2.500 studenti, ha imparato ad apprezzare il genuino senso di ospitalità dei residenti e delle autorità di Stroncone, transformando questo lungo e ripetuto rapporto in un’amicizia sincera tra la cittadina umbra e la scuola di New York», viene sottolineato.

