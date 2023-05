Temporali nel Ternano: interventi in serie dei vigili del fuoco

Articolo in aggiornamento

Un violento temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio di giovedì sul Ternano, con conseguenze nella città di Terni e anche nel territorio Amerino. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale per allagamenti ed altre emergenze analoghe. Si tratta per lo più di strade, immobili, garage. Come in uno stabile di via delle Palme, nel quartiere di Campitello a Terni, presso un’azienda di vocabolo Sabbione ed anche ad Amelia lungo la strada Amerina. Diversi i tombini saltati che hanno portato all’intervento del personale del 115 sulle strade cittadine e del territorio, come in via Flagiello a Terni – zona inceneritore – e in strada di Carone. In campo anche la polizia Locale ternana.

Giù ramo in via Oberdan

In via Oberdan, a Terni, un ramo è precipitato sulla sede stradale poco dopo le 14. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né danni alle auto; la viabilità è stata temporaneamente chiusa per la messa in sicurezza con intervento di polizia Locale e vigili del fuoco.