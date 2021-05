Ternana-Perugia 0-0 nel primo tempo

Il resoconto completo al termine del match

Fine primo tempo al Liberati nel derby dell’Umbria che vale la supercoppa di serie C. Ternana e Perugia sono rientrate negli spogliatoi sul risultato di 0-0: decisamente meglio il Grifo di Caserta per reattività e occasioni create. Con il pareggio sarebbero le Fere ad alzare il trofeo.

Equilibrio, poi meglio il Perugia



Oltre venti gradi al Liberati e clima piacevole. I ritmi come da previsione non possono essere quelli dei tempi migliori ed in avvio non ci sono particolari occasioni: il Grifo non sfrutta due corner a favore, dall’altro lato prova a sfondare Falletti per vie centrali senza fortuna. Al 19′ buono spunto di Furlan sull’out sinistro e stacco aereo – impreciso – di Vantaggiato, mentre sponda Grifo è Melchiorri a mandare in affanno il pacchetto difensivo di Lucarelli con un’incursione in area: gli uomini di Caserta pressano alto mettendo in difficoltà la consueta costruzione di gioco delle Fere. Poi al 24′ clamoroso abbaglio difensivo tra Iannarilli e Kontek – male il croato nella circostanza – con ‘assist’ per Melchiorri: il portiere ciociaro respinge la conclusione della punta ospite, quindi è Minesso a sprecare in malomodo sullo sviluppo dell’azione.

Lampo Falletti, Sounas mette i brividi

Ternana dormiente e allora ci vuole l’iniziativa individuale di Falletti per dare la sveglia al 29′: assolo in velocità e destro di potenza in diagonale che si spegne sull’esterno della rete. Ma il Perugia è più in palla e dimostra maggior efficacia in attacco con l’occasione di Sounas al 37′ – destro dal limite dei sedici metri rossoverdi – ben respinta da Iannarilli. L’ultima chance di frazione è del trequartista uruguaiano che, in acrobazia, spara alto sul buon servizio di capitan Defendi. Proietti e compagni in affanno in particolar modo in mediana.

I commenti

Sponda Perugia per Melchiorri la «partita è molto combattuta – le parole alla Rai – fra le squadre che hanno dimostrato di più nel corso di questa stagione». Ij casa Ternana Salzano sottolinea che «sapevamo che era tosta perché si scontano le squadre migliori di C. Match molto tattico, dobbiamo lottare palla su palla e cercare di sfruttarla il prima possibile».

Il tabellino (primo tempo)



Ternana (4-2-3-1): Iannarilli, Defendi (c), Boben, Kontek, Mammarella; Proietti, Salzano; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. A disposizione: Casadei, Frascatore, Russo, Laverone, Damian, Paghera, Palumbo, Onesti, Peralta, Ferrante, Torromino, Raičević. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Perugia (4-3-2-1): Minelli; Rosi, Sgarbi, Monaco (c), Crialese; Sounas, Vanbaleghem, Kouan; Minesso, Elia; Melchiorri. A disposizione: Fulignati, Bocci, Angella, Angori, Cancellotti, Favalli, Negro, Burrai, Konate, Moscati, Di Noi, Bianchimano, Murano, Vano. Allenatore: Fabio Caserta

Arbitro: Marco D’Ascanio della sezione di Ancona (assistenti Gianluca D’Elia di Ozieri e Simone Teodori di Fermo; IV ufficiale Cristian Cudini di Fermo)

Ammoniti: 31′ Kontek (T); 38′ Vanbaleghem (P)

Calci d’angolo: 2-4

Recupero: 1;