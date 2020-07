Quarti finale playoff: Ternana a Bari

La favorita Bari, la Carrarese di Tavano e Maccarone, l’insidioso Carpi e la Reggio Audace dell’ex Stefano Scappini. Queste le avversarie che la Ternana poteva pescare per i quarti di finale dei playoff, in programma lunedì sera: il sorteggio della Lega Pro – si è svolto alle 11 – ha indicato nella formazione pugliese l’ostacolo da superare per qualificarsi in semifinale. In caso di esito positivo la formazione di Fabio Gallo affronterebbe nel penultimo atto la vincente tra i toscani di Baldini ed i bianconeri di Fabio Pecchia.

LA VITTORIA DI MONOPOLI

Le altre sfide. Serie negativa da spezzare



I tre match restanti sono Carpi-Novara, Reggio Audace-Potenza e Carrarese-Juventus Under 23. Tornando ai rossoverdi, quello di lunedì sera sarà il confronto stagionale numero tre contro i ‘Galletti’: c’è il 2-2 del ‘Liberati’ del 26 febbraio e, in terra pugliese, il 2-0 di ottobre firmato dalle marcature di Hamlili e Sabbione. Defendi e compagni avranno un solo risultato a disposizione per proseguire, la vittoria: serve rompere la striscia negativa di sette match – cinque sconfitte e due pareggi – in corso dal 2016. L’ultimo precedente favorevole fa riferimento al campionato di serie B 2015-2016, quando i ragazzi di Roberto Breda si imposero 3-0.