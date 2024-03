Ternana: sconfitta immeritata. Anche un pari sarebbe stato stretto alle Fere

di Gianni Giardinieri

Sconfitta immeritata per la Ternana, a cui sarebbe stato stretto anche un pareggio. Una traversa nel primo tempo, un palo nel secondo. Mai in difficoltà sul piano del gioco e del controllo del campo, le Fere sciorinano una buona prestazione ma restano con l’amaro in bocca per l’ennesimo gol arrivato ad una manciata di minuti dalla fine. Una sconfitta amara, anche in virtù dei risultati degli altri campi di B. Difficile trovare spiegazioni per un match terminato così, con un Pisa che per larghi tratti del secondo tempo è stato messo alle corde dalla formazione di mister Breda, a cui può imputarsi solo una mancanza di ‘pulizia’ nell’ultimo passaggio.

Primo tempo

Per l’importante match tra Pisa e Ternana il primo dato che balza agli occhi è l’affetto dei tifosi rossoverdi per la propria squadra: ben 655, infatti, i supporters delle Fere all’Arena Garibaldi’. In campo, invece, mister Breda opta per due cambi rispetto alla sfida contro il Parma: rientra Lucchesi, che ha smaltito un affaticamento muscolare, e spazio a Favilli, pisano, al posto di Raimondo. Per il resto in porta Iannarilli, Sgarbi e Capuano a completare il pacchetto difensivo, Amatucci in regia, Luperini e Pyyhtia mezzali, Casasola e Carboni esterni, Pereiro a supporto del già citato Favilli. Pisa che attacca con la difesa a tre e si difende ‘scivolando’ a quattro. Al 5′ di gioco prima occasione della partita ed è per la Ternana, con Sgarbi che da angolo spedisce alto di testa. Ancora Fere al settimo, con Pereiro che imbuca per Casasola: il cross dal fondo è insidioso ma respinge Caracciolo. Pisa pericolosissimo al 10′, con Tourè che si fa trenta metri palla al piede senza ostacolo e scarica per Tramoni a tu per tu con Iannarilli: miracolosa la respinta di piede del portiere rossoverde. La partita è molto intensa anche se non ci sono grandi occasioni da gol: prevalgono ardore agonistico e tanta corsa da entrambe le parti. Molti anche gli errori tecnici individuali, peraltro ben distribuiti. Al 32′ occasionissima Ternana: cross dalla destra di Casasola, Luperini si avventa con tempismo perfetto ma colpisce la traversa. Fere ad un soffio dal vantaggio. Due minuti dopo è il Pisa a provarci, con Arena che senza paura colpisce al volo su cross di Calabresi. Il tiro è murato da Sgarbi.

Secondo tempo

La ripresa comincia subito con il Pisa all’attacco: barbieri da angolo colpisce di destro e la palla termina di poco a lato. Al 50′ Pereiro sventaglia da destra verso sinistra con un lancio da 50 metri e pesca solo Favilli, al limite dell’area del Pisa. La botta di sinistro è ottima ma la palla colpisce il palo, con Loria battuto. Ancora Favilli al 53′ che dalla zolla del dischetto calcia di sinistro e costringe Loria ad una grande parata in angolo. Sugli sviluppi dello stesso Lucchesi colpisce il terzo legno di giornata, anche se la palla era precedentemente uscita. Al 61′ ancora Fere, con Luperini che sbaglia da due passi calciando alto. Al minuto 88′ arriva il vantaggio del Pisa: calcio d’angolo e mischione in mezzo, con Moreo che di testa la mette dentro. AL secondo minuto di recupero dei quattro concessi discesa dal fondo di Casasola e cross al centro. Dionisi colpisce bene di testa ma Loria para in angolo.

Tabellino

Pisa (4-2-3-1): Loria, Caracciolo (K), Canestrelli, L. Tramoni, Marin, Tourè, Esteves, Arena, Moreo, Calabresi, Barbieri. All.: Alberto Aquilani

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Sgarbi, Capuano (K), Lucchesi, Casasola, Luperini, Amatucci, Pyyhtia, Carboni, Pereiro, Favilli. All.: Roberto Breda

Arbitro: Giuia di Olbia

Assistenti: Affatato e Fontemurato

IV Ufficiale: Pezzopane

Var: Di Martino

Avar: Muto

Marcatori: 89′ Moreo (P)

Sostituzioni: 46′ Valoti per Tramoni (P); 60′ Beruatto e D’Alessandro per Arena e Calabresi (P); 69′ Raimondo per Pereiro (T);77′ Labojko per Favilli e Di Stefano per Pyyhtia (T); 80′ Veloso per Esteves (P); 90′ Dionisi per Carboni (T)

Ammonizioni: 40′ Marin (P); 42′ Favilli (T); 90+3 Sgarbi (T)