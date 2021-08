«Ternani, mercoledì c’è il mercatino. Occhio ai divieti di sosta…»

Memore delle undici rimozioni dell’ultimo mercoledì, con la ripresa delle attività e il pieno ritorno in città dei ternani che si avvicina, l’assessore alla polizia Locale del Comune di Terni, Giovanna Scarcia, lancia l’appello per evitare un ‘bagno di sangue’ in fatto di multe, disagi, carroattrezzi: mercoledì mattina in centro c’è il mercatino settimanale. «Dalle ore 4 della mattina e fino alle ore 16 del giorno interessato dal mercato – ricorda l’assessore Scarcia -, non è consentito sostare nelle aree interessate dal parcheggio per gli ambulanti su largo Frankl, corso del Popolo, piazza Europa e negli altri spazi assegnati. Mercoledì 18 agosto, così come tutti mercoledì successivi, i veicoli che non rispetteranno il divieto di sosta segnalato dai cartelli, saranno tempestivamente rimossi per consentire il normale svolgimento del mercato». Uomo/donna avvisato/a…

