Terni: 24enne derubata del monopattino al pronto soccorso

Disavventura per una 24enne ternana che lunedì sera, erano le 22.30 circa, ha raggiunto il pronto soccorso dell’azienda ospedaliera di Terni per una problematica di salute. Quando è arrivata, ha parcheggiato il suo monopattino accanto alla porta laterale di ingresso ed è entrata. Al momento di uscire, intorno alla mezzanotte, il monopattino però non c’era più: era stato rubato. La giovane ha provato a chiedere informazioni al personale di servizio all’ingresso dell’emergenza, apprendendo che due soggetti con un cane al seguito, intorno alle 23, erano stati notati mentre passavando spingendo a mano un monopattino. Il fatto è stato seguito dalla denuncia sporta dalla 24enne presso i carabinieri del comando stazione di Terni e la speranza è che, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, ci sia la possibilità di risalire ai responsabili e ritrovare il monopattino rubato, il cui valore è stimato in poco meno di mille euro. Per ora resta il gesto brutto, che ha creato un danno a una persona, compiuto in un contesto in cui anche l’etica imporrebbe un po’ di rispetto in più per tutti.

